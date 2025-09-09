«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Васко да Гама» — BolaVip

«Зенит» заинтересован в переходе 19-летнего крайнего нападающего «Васко да Гама» Райана. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, бразильский клуб не хочет отпускать футболиста, считающегося наиболее ценным активом команды.

Райан выступает в составе основной команды «Васко да Гама» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

