Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Васко да Гама» — BolaVip

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Васко да Гама» — BolaVip
Комментарии

«Зенит» заинтересован в переходе 19-летнего крайнего нападающего «Васко да Гама» Райана. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, бразильский клуб не хочет отпускать футболиста, считающегося наиболее ценным активом команды.

Райан выступает в составе основной команды «Васко да Гама» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Валерий Непомнящий: «Зенит» не готов к интенсивному футболу «Балтики»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android