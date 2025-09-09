Валерий Непомнящий считает Тюкавина зависимым футболистом

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком», а также поделился мнением о вероятном возвращении нападающего бело-голубых Константина Тюкавина на поле в этой игре после тяжёлой травмы.

«Мне кажется, что «Спартак» — фаворит в предстоящем матче с «Динамо», если учесть последние результаты команд. Что касается возвращения Тюкавина, он — зависимый футболист. Сразу появляется вопрос: будет ли у него мяч? Я знаю, он должен быть готов, потому что давно настраивается на этот матч, но всё зависит от решения тренера», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

