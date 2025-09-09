Анчелотти планирует оставить Рафинью в запасе на матч с Боливией — Sport.es
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья может получить отдых в ближайшем матче национальной команды с Боливией, сообщает Sport.es. Встреча отборочного турнира ЧМ-2026 состоится в ночь со вторника на среду, стартовый свисток прозвучит в 2:30 мск.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Боливия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, главный тренер бразильской команды Карло Анчелотти планирует предоставить Рафинье отдых. Ожидается, что 28-летний футболист начнёт матч на скамейке запасных.
Сборная Бразилии уже гарантировала себе участие на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт следующим летом в США, Канаде и Мексике. Карло Анчелотти занял свой пост в конце мая. Ранее итальянец работал в мадридском «Реале».
