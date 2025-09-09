Семёнов высказался о предложении Хиддинка провести турнир с участием России и Украины

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением об организации товарищеского матча между российской национальной командой и США, а также оценил предложение нидерландского тренера Гуса Хиддинка провести турнир с участием России, США, Украины и Европы.

«Если смотреть с политической точки зрения, то матч с США даст большой шаг вперёд, чтобы нас вернули на международную арену. Возможно, это даже сразу случится. Мы знаем, откуда Европа берёт указания. Для нас это будет очень выгодный товарищеский матч. И интересно посмотреть на свой уровень с хорошей сборной. Думаю, эта игра была бы очень смотрибельной.

Как мне идея Хиддинка? Со сборной Украины маловероятно сыграть. Это будет больше драка, чем футбол. Мне кажется, этот матч трудно организовать. С Европой и по ветеранам можно сыграть. Эти матчи и сейчас проходят на высшем уровне. К нам все едут, понимают, что у нас всё безопасно и спокойно в стране. Все знают, как мы встречаем гостей», — приводит слова Семёнова Legalbet.

В 2025 году российская национальная команда провела шесть товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).

Как сборная России играет при Карпине: