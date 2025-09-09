Скидки
Главная Футбол Новости

Батраков признан лучшим игроком «Локомотива» в июле и августе, он сделал 9+2 по гол+пас

Аудио-версия:
«Локомотив» в телеграм-канале проинформировал, что атакующий полузащитник Алексей Батраков признан лучшим игроком команды в июле и августе.

В соответствующем голосовании 20-летний футболист опередил одноклубников Дмитрия Воробьёва, Зелимхана Бакаева, Дмитрия Баринова, Александра Сильянова, Сесара Монтеса и Александра Руденко.

В июле и августе Батраков в составе железнодорожников принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и трёх встречах Фонбет Кубка России. В этих играх полузащитник отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

