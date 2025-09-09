Ароян: в «Тамбове» просто так играл четыре месяца, а потом отдали очень маленькие деньги

Защитник венгерского «Казинцбрацика» Вараздат Ароян, ранее выступавший за «Тамбов», высказался о расформировании российского клуба и высоко оценил своих бывших одноклубников.

— В «Тамбове» в полной мере прочувствовал все финансовые передряги?

— Они были ещё до моего перехода. Жалко «Тамбов», всё-таки команда у нас была неплохая — все пацаны оттуда играют в хороших клубах: Грицаенко в «Рубине», Онугха — в Дании, а я потом поехал в Ла Лигу. Тот же Тиль после «Тамбова» за «Шериф» забил мадридскому «Реал». Больше никто из ребят не говорил по-английски, поэтому с Тилем мы сдружились. Если бы не было проблем с финансами, мы бы спокойно поборолись, — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.