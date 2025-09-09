Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сербия — Англия: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Англии. Встреча состоится на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В качестве главного арбитра матча выступит Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В предыдущем своём матче сборная Сербии переиграла команду Латвии со счётом 1:0, Англия в прошлой игре обыграла Андорру со счётом 2:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время матча закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).