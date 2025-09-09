Экс-тренер «Спартака» Тедеско возглавил «Фенербахче», ранее клуб уволил Моуринью

«Фенербахче» на официальном сайте объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт, рассчитанный на два года.

До назначения Тедеско главным тренером турецкого гранда являлся Жозе Моуринью. Португалец возглавлял «Фенербахче» с лета 2024 года. Клуб объявил о его увольнении 29 августа.

Тедеско занимал должность главного тренера московского «Спартака» с октября 2019 года по июнь 2021 года. Под его руководством красно-белые провели 54 матча во всех турнирах, в которых 27 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз потерпели поражение.

После работы в «Спартаке» Тедеско возглавлял «РБ Лейпциг» и сборную Бельгии.

