Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Роман Шаронов: «Балтика» — одна из команд, которая может высоко подняться

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов поделился мнением о нынешнем уровне игры калининградской «Балтики».

«У «Балтики» есть почерк, который отличает от других. Каждый игрок команды должен проделать определённый объем беговой работы, выполнять требования Талалаева. Команда агрессивная, любит большое количество дуэлей. Также у команды хорошая переходная фаза из обороны в атаку.

«Балтика» поддерживает высокий темп, оказывает давление на противника. Сложно сказать, как долго они продержатся. Команду начнут изучать. Важно, чтобы не было травм. Для любой команды необходимо сохранять обойму. Наш чемпионат делится на две части. Поэтому нельзя делать выводы ни по одной команде. Но «Балтика» — одна из тех команд, которая может высоко подняться», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

