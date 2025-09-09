Отавио из «Аль-Насра» перешёл в «Аль-Кадисию»

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Отавио перешел в «Аль-Кадисию», сообщает пресс-служба саудовского клуба в социальной сети Х. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек подпишет контракт до 2027 года.

Напомним, в 2023 году команда Криштиану Роналду приобрела Отавио у «Порту» за € 60 млн. Эта продажа стала рекордной для португальского клуба.

В прошлом сезоне Отавио сыграл в 28 матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Всего в составе «Аль-Насра» футболист провёл 84 игры во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал 16 пасов. Также в его активе три гола в 22 матчах за сборную Португалии.