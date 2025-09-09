«Милан» поздравил Луку Модрича с 40-летием

«Милан» на официальном сайте поздравил полузащитника Луку Модрича с 40-летием. Футболист пополнил состав команды этим летом.

«Это важный день для Луки и дата, которую стоит отметить. Он новичок в «Милане», но навсегда останется в сердцах болельщиков «россонери», такой же неизменный, как и его страсть к этим цветам. Лука Модрич, родившийся 9 сентября 1985 года, сегодня отмечает 40-летие. Возраст — всего лишь цифра, и на поле чемпион из Хорватии доказывает это каждый день.

Он пришёл с богатым опытом и множеством титулов, сразу же стал трудиться на благо команды, проявив скромность, молчаливое лидерство и огромную решимость добиваться результатов в матчах. Сегодня мы все вместе чествуем тебя: с днём ​​рождения, Лука Модрич!» — сказано на официальном сайте «россонери».