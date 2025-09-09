Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Венгрия — Португалия: онлайн-трансляция матча 2-го тура отбора к ЧМ 2026 начнется в 21:45

Венгрия — Португалия: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Португалия
В 1-м туре квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0. В свою очередь, Венгрия сыграла вничью с Ирландией (2:2).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
