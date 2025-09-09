Экс-капитан сборной Армении Ароян — Тикнизяну: на камеру плакать не надо

Защитник венгерского «Казинцбрацика» и бывший капитан сборной Армении Вараздат Ароян поделился своими мыслями о переходе защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду».

— Приветствуешь переход Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду»? И что думаешь о его эмоциональном выступлении после одного из матчей «Локо»?

— Это хороший трансфер. «Црвена Звезда» — большая команда в Европе. Жалко, что они будут выступать в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. А Наиру скажу, что на камеру плакать не надо (смеётся). Тикнизян — эмоциональный пацан, сказал так и сказал. Знаю, что он очень хотел играть в Лиге чемпионов, но не вышло. Ничего страшного — в следующем сезоне получится. Мы вспомнили его слова в сборной Армении, посмеялись вместе с Эдиком [Сперцяном], он тоже был в комнате. Мы спросили его: «Ты до сих пор себя чувствуешь говном (смеётся)?» — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.