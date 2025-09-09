AS раскрыло, кто должен заменить Рюдигера и Алабу, с которыми «Реал» не продлит контракты

Мадридский «Реал» занимается планированием состава на сезон-2026/2027. После трансферов минувшего лета «сливочные» хотят завершить комплектование обороны команды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, ожидается, что летом 2026 года испанский гранд покинут защитники Антонио Рюдигер и Давид Алаба, с которыми не будут продлены контракты.

Этих футболистов должны заменить Ибраима Конате, на текущий момент играющий за «Ливерпуль», а также Хоан Мартинес — 18-летний центральный защитник второй команды «Реала». Подчёркивается, что главный тренер «Королевского клуба» Хаби Алонсо хочет, чтобы Мартинес постепенно подходил к матчам за основную команду «сливочных».

