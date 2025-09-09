Юрий Горшков высказался о старте «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Юрий Горшков дал комментарий касательно старта своей команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

— С чем связываешь неудачный старт «Зенита»?

— Это наши клубные дела. Внутри разберёмся. Тренерский штаб подскажет и укажет — что не так. По последним двум матчам мы нащупываем свою игру, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» после первых семи туров РПЛ набрал 12 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. В предстоящем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Балтикой». Помимо этого, петербуржцы с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России.