Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Юрий Горшков высказался о старте «Зенита» в РПЛ

Юрий Горшков высказался о старте «Зенита» в РПЛ
Защитник «Зенита» Юрий Горшков дал комментарий касательно старта своей команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

— С чем связываешь неудачный старт «Зенита»?
— Это наши клубные дела. Внутри разберёмся. Тренерский штаб подскажет и укажет — что не так. По последним двум матчам мы нащупываем свою игру, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» после первых семи туров РПЛ набрал 12 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. В предстоящем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Балтикой». Помимо этого, петербуржцы с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Новости. Футбол
Все новости RSS

