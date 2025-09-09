Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поле решит». Анчелотти — о составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

«Поле решит». Анчелотти — о составе сборной Бразилии на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что состав национальной команды на чемпионат мира — 2026 определится на поле.

«Конечно, память имеет значение. Я очень хорошо знаю Родриго и уверен, что он способен помочь команде. Мы оцениваем около 70 игроков — физически, технически и тактически, — чтобы собрать максимально конкурентоспособный состав на чемпионат мира. Фаворитов нет, в конце концов, кто поедет на чемпионат мира, решит поле», — приводит слова Анчелотти Estadio Deportivo.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе участие на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт следующим летом в США, Канаде и Мексике. Карло Анчелотти занял свой пост в конце мая. Ранее итальянец работал в мадридском «Реале».

Материалы по теме
Анчелотти планирует оставить Рафинью в запасе на матч с Боливией — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android