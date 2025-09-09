«Поле решит». Анчелотти — о составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что состав национальной команды на чемпионат мира — 2026 определится на поле.

«Конечно, память имеет значение. Я очень хорошо знаю Родриго и уверен, что он способен помочь команде. Мы оцениваем около 70 игроков — физически, технически и тактически, — чтобы собрать максимально конкурентоспособный состав на чемпионат мира. Фаворитов нет, в конце концов, кто поедет на чемпионат мира, решит поле», — приводит слова Анчелотти Estadio Deportivo.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе участие на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт следующим летом в США, Канаде и Мексике. Карло Анчелотти занял свой пост в конце мая. Ранее итальянец работал в мадридском «Реале».