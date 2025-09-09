Александр Мостовой: Тедеско — непотопляемый тренер, но скоро в «Фенербахче» его раскусят

Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой отреагировал на назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Фенербахче». Тедеско занимал должность главного тренера московского «Спартака» с октября 2019 по июнь 2021 года.

«Что касается назначения Тедеско в «Фенербахче», это в лишний раз убеждает, что он — непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу. К сожалению, в футболе подобное редко, но бывает. Это лишний раз подчёркивает, что команда и агенты Тедеско хорошо зарабатывают деньги. Но в «Фенербахче» его раскусят, и он долго не продержится, как в сборной Бельгии, о чём я говорил ещё в момент назначения», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

