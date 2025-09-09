Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Тедеско — непотопляемый тренер, но скоро в «Фенербахче» его раскусят

Александр Мостовой: Тедеско — непотопляемый тренер, но скоро в «Фенербахче» его раскусят
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой отреагировал на назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Фенербахче». Тедеско занимал должность главного тренера московского «Спартака» с октября 2019 по июнь 2021 года.

«Что касается назначения Тедеско в «Фенербахче», это в лишний раз убеждает, что он — непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу. К сожалению, в футболе подобное редко, но бывает. Это лишний раз подчёркивает, что команда и агенты Тедеско хорошо зарабатывают деньги. Но в «Фенербахче» его раскусят, и он долго не продержится, как в сборной Бельгии, о чём я говорил ещё в момент назначения», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Официально
Экс-тренер «Спартака» Тедеско возглавил «Фенербахче», ранее клуб уволил Моуринью

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android