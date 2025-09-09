Вараздат Ароян: с удовольствием вернулся бы в Россию — постоянно вспоминаю Екатеринбург

Защитник венгерского «Казинцбрацика» Вараздат Ароян рассказал, что если получит достойное предложение из России, то согласится. Ранее игрок уже выступал за российские клубы.

«В «Тамбове» была проблема с финансами, потом перешёл в «Астану», куда поступило ещё лучше предложение из Ла Лиги. Как не поехать? Из Испании я сам решил уехать, а на Кипре потихоньку начинались проблемы с финансами, и мне пришло предложение из «Астаны». Уже там мне поступило более интересное предложение из Китая. Сейчас, слава богу, всё хорошо — играю и набираю форму. Но моя семья привыкла к постоянным перемещениям — дочки уже хотят поехать в новую страну, поступить в новую школу и увидеть что-то неизвестное.

Я думал, что им будет очень сложно, а оказалось — всё нормально. У меня везде остались связи — люди меня уважают и любят.

Если поступит предложение ещё лучше из условной России, почему не уехать? С удовольствием вернулся бы в Россию. У меня всегда всё было хорошо — постоянно вспоминаю Екатеринбург. Но сейчас я и в Венгрии очень хорошо себя чувствую. Хочу помочь команде остаться в высшей лиге, но не знаю, что будет на следующий сезон. Один раз решился вернуться домой и там играть долгие годы, но бог сказал: не получится», — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.