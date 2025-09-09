Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Лестер Сити» Стив Купер возглавил датский «Брондбю»

Экс-тренер «Лестер Сити» Стив Купер возглавил датский «Брондбю»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Стив Купер возглавил «Брондбю». Об этом сообщается на официальном сайте датского клуба.

Специалист подписал с данным коллективом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года.

«Стив — это редкое сочетание молодости и опыта, видения и индивидуальности. Он способен поддержать такой клуб, как наш, и вывести как отдельных игроков, так и весь коллектив на новый уровень.

Мы хотим ускорить наше развитие, чтобы достичь амбициозных спортивных целей и, что немаловажно, создать культуру побед в стенах стадиона «Брондбю». Для этого требуются менталитет, лидерские качества и характер, которыми, без сомнения, обладает Стив. Поэтому мы очень рады, что он согласился принять этот вызов», — приводит слова директора Бенджамина Шмедеса официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Сборная Дании разгромила команду Греции в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android