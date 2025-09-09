Экс-тренер «Лестер Сити» Стив Купер возглавил датский «Брондбю»

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Стив Купер возглавил «Брондбю». Об этом сообщается на официальном сайте датского клуба.

Специалист подписал с данным коллективом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года.

«Стив — это редкое сочетание молодости и опыта, видения и индивидуальности. Он способен поддержать такой клуб, как наш, и вывести как отдельных игроков, так и весь коллектив на новый уровень.

Мы хотим ускорить наше развитие, чтобы достичь амбициозных спортивных целей и, что немаловажно, создать культуру побед в стенах стадиона «Брондбю». Для этого требуются менталитет, лидерские качества и характер, которыми, без сомнения, обладает Стив. Поэтому мы очень рады, что он согласился принять этот вызов», — приводит слова директора Бенджамина Шмедеса официальный сайт клуба.