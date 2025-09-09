Marca: «Реал» не готов налаживать отношения с France Football после «Золотого мяча» — 2024

Делегация авторитетного французского футбольного журнала France Football, являющегося учредителем премии «Золотой мяч», посетила Мадрид с целью наладить взаимоотношения с «Реалом», бойкотировавшим церемонию вручения указанной награды в 2024 году. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, встреча между делегацией журнала и «сливочными» не завершилась успехом. В «Реале» по-прежнему не понимают причин, приведших к изменению способа подсчёта очков при голосовании на «Золотой мяч» 2024 года, а также некоторых критериев оценивания.

Подчёркивается, что France Football хочет восстановить взаимоотношения с «Реалом» в преддверии грядущей церемонии, которая состоится 22 сентября.

В минувшем году сообщалось, что «Королевский клуб» отменил посещение торжественного мероприятия, узнав, что нападающий команды Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч».

