Стало известно, когда форвард «Челси» Лиам Делап сможет вернуться к тренировкам
Нападающий английского «Челси» Лиам Делап возобновит тренировки в ноябре. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальной сети Х. Напомним, футболист получил травму задней поверхности бедра в матче с «Фулхэмом» (2:0) в 3-м туре АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Педро – 45+9' 2:0 Фернандес – 56'
По информации источника, восстановление форварда займёт примерно 10 недель. Отмечается, что операция англичанину не потребуется.
Делап — воспитанник «Манчестер Сити». Лиам пополнил состав «синих» летом 2025 года. В минувшем сезоне футболист выступал за «Ипсвич», где забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 40 млн.
