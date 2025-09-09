Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда форвард «Челси» Лиам Делап сможет вернуться к тренировкам

Стало известно, когда форвард «Челси» Лиам Делап сможет вернуться к тренировкам
Нападающий английского «Челси» Лиам Делап возобновит тренировки в ноябре. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальной сети Х. Напомним, футболист получил травму задней поверхности бедра в матче с «Фулхэмом» (2:0) в 3-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Педро – 45+9'     2:0 Фернандес – 56'    

По информации источника, восстановление форварда займёт примерно 10 недель. Отмечается, что операция англичанину не потребуется.

Делап — воспитанник «Манчестер Сити». Лиам пополнил состав «синих» летом 2025 года. В минувшем сезоне футболист выступал за «Ипсвич», где забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 40 млн.

