Стало известно, когда форвард «Челси» Лиам Делап сможет вернуться к тренировкам

Нападающий английского «Челси» Лиам Делап возобновит тренировки в ноябре. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальной сети Х. Напомним, футболист получил травму задней поверхности бедра в матче с «Фулхэмом» (2:0) в 3-м туре АПЛ.

По информации источника, восстановление форварда займёт примерно 10 недель. Отмечается, что операция англичанину не потребуется.

Делап — воспитанник «Манчестер Сити». Лиам пополнил состав «синих» летом 2025 года. В минувшем сезоне футболист выступал за «Ипсвич», где забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 40 млн.