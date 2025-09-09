Форвард «Манчестер Сити» Мармуш получил травму в матче за сборную Египта

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Египта Омар Мармуш травмировался в самом начале игры за национальную команду в матче квалификации ЧМ-2026 с Буркина-Фасо. Как сообщает журналист Исмаэль Махмуд в социальной сети Х, 26-летний форвард получил травму колена.

Мармуш перешёл в «Манчестер Сити» из «Айнтрахта» 23 января 2025 года. В прошлом сезоне египтянин принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 17 результативными передачами. В этом сезоне Омар отдал один голевой пас в трёх играх АПЛ. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

За сборную Египта Мармуш выступает с 2021 года, на его счету 37 матчей и шесть голов.