Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА подпишет полузащитника из клуба Первой лиги — источник

ЦСКА подпишет полузащитника из клуба Первой лиги — источник
Комментарии

ЦСКА подпишет контракт с 18-летним полузащитником Глебом Пополитовым, на текущий момент являющимся футболистом «Чайки» из Лиги Pari. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, помимо Пополитова, на просмотре в ЦСКА находился защитник «Спартака-2» Юрий Коледин, однако красно-синие подпишут контракт только с футболистом «Чайки». Ожидается, что полузащитник заключит трудовой договор, рассчитанный на три года.

Пополитов присоединился к команде из Песчанокопского летом 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.

Материалы по теме
ЦСКА намерен подписать молодого экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» — источник

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android