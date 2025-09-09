Скидки
Вараздат Ароян: за месяц в Венгрии набралось штрафов на € 1 тыс.

Аудио-версия:
Защитник венгерского «Казинцбрацика» Вараздат Ароян рассказал о своей любви к быстрой езде и регулярным штрафам в Венгрии.

— Ни для кого не секрет, что я люблю быстрые тачки. Даже если играю в другой стране, в Ереване обязательно меня должна ждать машина.

— Штрафов много прилетает?
— Уже в Венгрии за месяц набралось на 400 тыс. форинтов — € 1 тыс. Не могу сказать, что гоняю — просто не знал, где камеры стоят. Плюс три штрафа за парковку. В Венгрии очень большие штрафы за превышение скорости! Например, при разрешённой скорости 60 км/ч я ехал 83 км/ч. Штраф пришёл на 100 тыс. форинтов — это € 250. 20 тыс. форинтов за неоплату парковки — ещё € 50. Но в целом жизнь в Венгрии недорогая — вот в Китае пришлось потратиться, — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

