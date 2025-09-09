Кирьяков — о Кирилле Глебове: вряд ли топ-клубы Европы купят молодого парня из России

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на информацию об интересе европейских топ-клубов к вингеру ЦСКА Кириллу Глебову.

«Что касается интереса европейских клубов к Кириллу Глебову, как только кто-то у нас выстреливает, сразу появляется информация, которая в большинстве своём преподносится искусственно. Наверное, это хотелки агентов, чтобы сделать дополнительную рекламу своему футболисту.

Не думаю, что после короткого периода времени игры на хорошем уровне топ-клубы Европы заинтересовались молодыми российскими футболистами. Да, европейские скауты ездят и смотрят все чемпионаты. Возможно, Глебова взяли на заметку. Но вряд ли они сейчас возьмут и купят молодого парня из России. Европейские клубы ведут игроков и хотят видеть стабильный футбол на протяжении долгого времени», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

