«Верю, что сыграем уже на Евро‑2028». Нападающий Воробьёв — о будущем сборной России

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьёв поделился мнением о шансах российской национальной команды на участие в международных турнирах. Ранее россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0) и победили Катар (4:1).
— Одного уровня команды, хорошие соперники, многое умеют. Приятно, что сборная при мне не проигрывает. Ещё очень хочется забить гол за команду.
— Состав на матч с Катаром — сильнейший на данный момент?
— Думаю, да.
— Чего он мог бы добиться в квалификации чемпионата мира?
— Можно мечтать и говорить о многом, но думаю, что лицом в грязь не ударили бы. Любой спортсмен всегда верит в свою команду, ставит самые высокие задачи.
— Удастся ли сыграть на чемпионате мира или Европы?
— Верю, что сыграем уже на Евро‑2028, — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».
