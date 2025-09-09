«Верю, что сыграем уже на Евро‑2028». Нападающий Воробьёв — о будущем сборной России

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьёв поделился мнением о шансах российской национальной команды на участие в международных турнирах. Ранее россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0) и победили Катар (4:1).

— Одного уровня команды, хорошие соперники, многое умеют. Приятно, что сборная при мне не проигрывает. Ещё очень хочется забить гол за команду.

— Состав на матч с Катаром — сильнейший на данный момент?

— Думаю, да.

— Чего он мог бы добиться в квалификации чемпионата мира?

— Можно мечтать и говорить о многом, но думаю, что лицом в грязь не ударили бы. Любой спортсмен всегда верит в свою команду, ставит самые высокие задачи.

— Удастся ли сыграть на чемпионате мира или Европы?

— Верю, что сыграем уже на Евро‑2028, — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».