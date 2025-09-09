Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — фаворит на победу в РПЛ по версии CIES, «Краснодар» — второй, «Спартак» — третий

«Зенит» — фаворит на победу в РПЛ по версии CIES, «Краснодар» — второй, «Спартак» — третий
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» является главным претендентом на победу в Мир Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Вероятность сине-бело-голубых на чемпионство оценивается в 36,2%. На втором месте находится «Краснодар», чьи шансы на триумф составляют 24,3%. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с показателем в 18,9%.

Топ-5 главных претендентов на победу в РПЛ сезона-2025/2026 по версии CIES:

  1. «Зенит» — 36,2%;
  2. «Краснодар» — 24,3%;
  3. «Спартак» — 18,9%;
  4. «Динамо» Москва — 14,6%;
  5. ЦСКА — 2,4%.

После восьми туров РПЛ первое место занимает «Краснодар» с 16 очками. На втором месте находится ЦСКА (15). На третьей строчке располагается «Балтика» (15).

Материалы по теме
Юрий Горшков высказался о старте «Зенита» в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android