«Зенит» — фаворит на победу в РПЛ по версии CIES, «Краснодар» — второй, «Спартак» — третий

«Зенит» является главным претендентом на победу в Мир Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Вероятность сине-бело-голубых на чемпионство оценивается в 36,2%. На втором месте находится «Краснодар», чьи шансы на триумф составляют 24,3%. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с показателем в 18,9%.

Топ-5 главных претендентов на победу в РПЛ сезона-2025/2026 по версии CIES:

«Зенит» — 36,2%; «Краснодар» — 24,3%; «Спартак» — 18,9%; «Динамо» Москва — 14,6%; ЦСКА — 2,4%.

После восьми туров РПЛ первое место занимает «Краснодар» с 16 очками. На втором месте находится ЦСКА (15). На третьей строчке располагается «Балтика» (15).

