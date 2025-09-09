Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» примет «Валенсию» на стадионе вместимостью 6 тыс. зрителей

«Барселона» примет «Валенсию» на стадионе вместимостью 6 тыс. зрителей
Комментарии

«Барселона» проведёт матч 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 тыс. зрителей, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 сентября.

«Клуб активно работает над получением необходимых административных разрешений для открытия «Камп Ноу» в ближайшие недели. В связи с этим матч будет сыгран на «Эстади Йохан Круифф». «Барселона» благодарит свою команду, сотрудников и болельщиков за понимание и поддержку в столь сложном, но волнующем процессе, как возвращение на обновлённый стадион «Камп Ноу». Клуб вскоре предоставит более подробную информацию об организации матча и порядке продажи билетов», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Напомним, из-за незавершенной реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» долго не могла определиться с местом проведения матча. Ранее Ла Лига разрешила клубу сыграть с «Валенсией» на арене вместимостью 6 тыс. зрителей в качестве исключения.

