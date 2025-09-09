Скидки
Главная Футбол Новости

Агент Кожемякина Талаев отреагировал на информацию, что защитник перейдёт в «Торпедо»

Агент Кожемякина Талаев отреагировал на информацию, что защитник перейдёт в «Торпедо»
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Олега Кожемякина, отреагировал на информацию, что его клиент перейдёт в «Торпедо» на правах аренды.

— Появилась информация, что Олег Кожемякин перейдёт в «Торпедо» на правах аренды. Это действительно так?
— Близко к тому, что это будет правдой, — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее о переходе Кожемякина в «Торпедо» на правах аренды сообщил Metaratings. Подчёркивается, что опции выкупа в контракте 30-летнего футболиста нет.

В минувшем сезоне Кожемякин сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

