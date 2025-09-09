Агент Кожемякина Талаев отреагировал на информацию, что защитник перейдёт в «Торпедо»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Олега Кожемякина, отреагировал на информацию, что его клиент перейдёт в «Торпедо» на правах аренды.
— Появилась информация, что Олег Кожемякин перейдёт в «Торпедо» на правах аренды. Это действительно так?
— Близко к тому, что это будет правдой, — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Ранее о переходе Кожемякина в «Торпедо» на правах аренды сообщил Metaratings. Подчёркивается, что опции выкупа в контракте 30-летнего футболиста нет.
В минувшем сезоне Кожемякин сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
