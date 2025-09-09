Экс-тренер Смолова Тарханов: возраст не позволяет Феде перейти и играть в топ-клубе

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о карьерных перспективах бывшего футболиста «Краснодара» Фёдора Смолова.

«Фёдор Смолов сейчас играет за медийную команду. В плохой клуб он не пойдёт, а перейти и играть в топ-команде ему уже не позволяет возраст. В том же «Краснодаре» Смолов в прошлом сезоне получил не так много игрового времени. При этом слова Феди о возможном завершении карьеры также влияют на приглашение в какую-либо команду», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фёдор Смолов стал свободным агентом летом 2025 года. Его контракт с «быками» истёк в конце прошлого сезона.