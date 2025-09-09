Скидки
Главная Футбол Новости

«Рубин» заплатит € 2,5 млн за переход нападающего из клуба Франции — Actu

«Рубин» заплатит € 2,5 млн за переход нападающего из клуба Франции — Actu
Нападающий французского «Генгама» Жан-Жюльен Сиве переходит в «Рубин». Казанский клуб заплатит € 2,5 млн за трансфер 24-летнего форварда. Также для «Генгама» будет предусмотрен процент с возможной будущей продажи игрока. Об этом сообщает Actu.

По информации источника, Сиве подпишет контракт с «Рубином», рассчитанный на четыре года.

Форвард выступает за «Генгам» с декабря 2022 года. За это время нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 3 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

