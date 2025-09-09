Игрок сборной России сравнялся с Роналду по трансферной стоимости

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков по показателю текущей рыночной стоимости сравнялся с нападающим саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте Transfermarkt.

На данный момент рыночная стоимость обоих игроков составляет € 12 млн.

Батраков — воспитанник «Локомотива». За первую команду железнодорожников полузащитник выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Алексей провёл 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Роналду выступает в составе «Аль‑Насра» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 108 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 95 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.