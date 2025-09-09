Гришин: пока Глебов не сыграет несколько лет на хорошем уровне, в Европу его не пригласят

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию об интересе европейских топ-клубов к вингеру армейцев Кириллу Глебову.

«Не стоит обсуждать ерунду, будто европейские клубы интересуются Кириллом Глебовым. Мальчик сыграл всего несколько матчей за ЦСКА. Какой «Арсенал»? Агенты будут подтверждать такие слухи, ведь им нужно набивать цену футболисту. У нас любят говорить, что молодой футболист сыграл три матча, а потом его хочет «Арсенал». Пока он не отработает несколько лет на хорошем уровне, его никто не пригласит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.