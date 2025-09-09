Беллингем отреагировал на возвращение к тренировкам после операции на плече

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями от участия в тренировке «сливочных» спустя два месяца после операции на левом плече.

«Восемь недель… Возвращение на поле с моими братьями!» — написал англичанин в своём аккаунте в социальной сети.

В середине июля хавбек перенёс операцию на левом плече. СМИ сообщали, что при наиболее удачном раскладе он сможет принимать участие в матчах в конце октября. Подчёркивалось: есть вероятность, что процесс его восстановления может затянуться до ноября.

В минувшем сезоне Беллингем принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами.

