Футбол Новости

Тибо Куртуа стал инвестором ночного клуба в Бельгии — Marca

Тибо Куртуа стал инвестором ночного клуба в Бельгии — Marca
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа стал одним из инвесторов ночного клуба Versuz в Хасселте (Бельгия). Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что этот клуб имеет репутацию легендарного заведения и всегда славился выступлениями самых известных диджеев, а также находится недалеко от родного города футболиста. Однако в конце весны место временно закрылось, чтобы обновить пространство и сделать его ещё более масштабным.

Известно, что новая площадка объединит помещения бывшей Versuz и соседнего клуба, что позволит принимать до 4 тыс. гостей. Заведение оснастят современными системами света и звука, а также создадут комфортные условия для посетителей.

Новости. Футбол
