Тарханов: «Спартак» выглядит предпочтительнее «Динамо» в предстоящем дерби

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил расклад сил перед матчем 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак».

«Всегда плохо, когда главный тренер всю паузу на матчи сборных отсутствует в клубе, однако в «Динамо» у Карпина есть хорошие помощники. В предстоящем дерби «Спартак» выглядит предпочтительнее динамовцев. Хотя всё может быть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Перед этой игрой бело-голубые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками, красно-белые с 11 очками находятся на шестой строчке.