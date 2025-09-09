Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Тарханов: «Спартак» выглядит предпочтительнее «Динамо» в предстоящем дерби

Комментарии

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил расклад сил перед матчем 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Всегда плохо, когда главный тренер всю паузу на матчи сборных отсутствует в клубе, однако в «Динамо» у Карпина есть хорошие помощники. В предстоящем дерби «Спартак» выглядит предпочтительнее динамовцев. Хотя всё может быть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Перед этой игрой бело-голубые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками, красно-белые с 11 очками находятся на шестой строчке.

Новости. Футбол
