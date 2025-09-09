«Ливерпуль» может побороться с «Арсеналом» за покупку игрока сборной Германии — TEAMtalk

«Ливерпуль» и «Арсенал» всерьёз рассматривают вариант с приобретением опорного полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера. «Швабы» оценивают 24-летнего футболиста в € 40 млн. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, не исключён вариант с январским подписанием Штиллера. Однако «Ливерпуль» и «Арсенал» могут взять время на проработку данного трансфера и попытаться купить полузащитника летом 2026 года.

В минувшем сезоне Штиллер принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

В составе сборной Германии Штиллер сыграл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

