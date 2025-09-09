Скидки
Главная Футбол Новости

Армения — Ирландия, результат матча 9 сентября 2025, счет 2:1, 2-й тур отбора к ЧМ-2026

Гол Сперцяна помог сборной Армении переиграть команду Ирландии в отборе на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Ирландии. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). В качестве главного арбитра матча выступил Гога Кикачеишвили (Грузия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Армения
Окончен
2 : 1
Ирландия
1:0 Сперцян – 45+1'     2:0 Ранос – 51'     2:1 Фергюсон – 57'    

Эдуард Сперцян на 45+1-й минуте реализовал пенальти и вывел сборную Армении вперёд. Грант-Леон Ранос на 51-й минуте удвоил преимущество команды, Эван Фергюсон на 57-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры Армения располагается на втором месте в турнирной таблице группы F с тремя очками, Ирландия с одним очком в активе замыкает таблицу.

В своём следующем матче Армения 11 октября сыграет в гостях с Венгрией, Ирландия в тот же день на выезде встретится с Португалией.

Календарь матчей отборочного раунда к ЧМ-2026 в Европе
Группы отборочного раунда к ЧМ-2026 в Европе
