Украина сыграла вничью с Азербайджаном в матче отбора ЧМ-2026

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Азербайджана и Украины. Игра, проходившая на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан), завершилась вничью со счётом 1:1.

На 51-й минуте полузащитник Георгий Судаков забил первый гол и вывел украинскую команду вперёд. На 72-й минуте хавбек сборной Азербайджана Эмин Махмудов реализовал пенальти и сравнял счёт.

В матче 1-го тура отборочного турнира к ЧМ-26 Азербайджан проиграл Исландии (0:5), а Украина уступила Франции (0:2).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).