Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджан — Украина, результат матча 9 сентября 2025 года, счет 1:1, 2-й тур отборочного турнира к ЧМ 2026

Украина сыграла вничью с Азербайджаном в матче отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Азербайджана и Украины. Игра, проходившая на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан), завершилась вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Судаков – 51'     1:1 Махмудов – 72'    

На 51-й минуте полузащитник Георгий Судаков забил первый гол и вывел украинскую команду вперёд. На 72-й минуте хавбек сборной Азербайджана Эмин Махмудов реализовал пенальти и сравнял счёт.

В матче 1-го тура отборочного турнира к ЧМ-26 Азербайджан проиграл Исландии (0:5), а Украина уступила Франции (0:2).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица европейской квалификации ЧМ-2026
Материалы по теме
Тренер сборной Украины Ребров рассказал, почему украинские клубы не вышли в Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android