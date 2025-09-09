Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян вернулся в общую тренировочную группу «Реала Сосьедад» — Marca

Полузащитник Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе «Реала Сосьедад». Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
По данным источника, футболист работает в полном объёме и наравне с партнёрами по команде, не испытывая болевых ощущений. Ожидается, что хавбек сможет принять участие в матче 4-го тура Ла Лиги с «Реалом», который состоится 13 сентября.

Бо́льшую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

