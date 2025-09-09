Ямаль: не мечтаю выиграть один «Золотой мяч», я мечтаю выиграть их много

18-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признался, что мечтает выиграть несколько «Золотых мячей». Футболист включён в число претендентов на данную награду по итогам минувшего сезона.

«Я сказал своим друзьям, что не мечтаю выиграть один «Золотой мяч», а мечтаю выиграть их много. Я футболист, способный на это. Если не сделаю этого, то либо потому, что где-то поступал неправильно, либо не хотел этого. Мечтаю, чтобы у меня было много «Золотых мячей». В тот день, когда подобное произойдёт, я буду очень счастлив, но при этом хочу продолжать выигрывать больше и побеждать со своей командой», — сказал Ямаль на подкасте Resonancia de Corazón.

