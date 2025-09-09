Хави выложил фото с Надалем и назвал его величайшим спортсменом в истории Испании

Бывший тренер «Барселоны» Хави опубликовал в социальных сетях фото с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Фото: Из личного архива Хави

«Удовольствие быть с величайшим спортсменом в истории Испании. Спасибо, Рафа, за беседу», — подписал публикацию Хави.

Отметим, что Надаль является фанатом мадридского «Реала».

Напомним, Хави находится без работы после ухода из «Барселоны» по завершении сезона-2023/2024. 45-летний специалист возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб стал чемпионом Испании в сезоне-2022/2023 и выиграл Суперкубок страны.