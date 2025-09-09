Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави выложил фото с Надалем и назвал его величайшим спортсменом в истории Испании

Хави выложил фото с Надалем и назвал его величайшим спортсменом в истории Испании
Комментарии

Бывший тренер «Барселоны» Хави опубликовал в социальных сетях фото с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Фото: Из личного архива Хави

«Удовольствие быть с величайшим спортсменом в истории Испании. Спасибо, Рафа, за беседу», — подписал публикацию Хави.

Отметим, что Надаль является фанатом мадридского «Реала».

Напомним, Хави находится без работы после ухода из «Барселоны» по завершении сезона-2023/2024. 45-летний специалист возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб стал чемпионом Испании в сезоне-2022/2023 и выиграл Суперкубок страны.

Материалы по теме
Хави может возглавить «Байер» после отставки тен Хага
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android