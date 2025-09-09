Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Стала известна причина срыва перехода Меньяна из «Милана» в «Челси»

Стала известна причина срыва перехода Меньяна из «Милана» в «Челси»
В минувшем июне «Челси» находился в шаге от покупки вратаря «Милана» Мика Меньяна за сумму в € 18 млн. Лондонский клуб намеревался использовать французского футболиста в качестве основного голкипера на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри, вернувшийся в клуб 30 мая, сразу после вступления в должность начал просить не продавать Меньяна в «Челси». В результате усилий итальянского специалиста переход вратаря «Милана» в английскую команду был сорван.

Меньян играет в составе «россонери» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

