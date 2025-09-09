Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тарханов: топ-клубы Европы следят за молодым поколением и могут купить Кирилла Глебова

Тарханов: топ-клубы Европы следят за молодым поколением и могут купить Кирилла Глебова
Комментарии

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил шансы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова на переход в европейский чемпионат.

«Понятно, что ещё рано говорить об интересе европейских клубов к Кириллу Глебову. Возможно, это фейк. Сейчас мало кто следит за российским чемпионатом. Но во всяком случае, топ-клубы Европы следят за молодым поколением и могут купить игрока, а потом отдать его в аренду. Как Глебов сейчас может заиграть в «Арсенале»? Ему нужно будет адаптироваться, хотя мне он очень нравится в ЦСКА. Кирилл — активная помощь армейцам, ведь у него отличная скорость и дриблинг», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

