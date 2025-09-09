Экс-игрок сборной Армении Авалян: все футболисты бились с Ирландией — я доволен игрой

Бывший футболист сборной Армении Гарник Авалян поделился мнением о победе армянской национальной команды в матче отборочного турнира с Ирландией (2:1).

«Футболисты сборной Армении — молодцы, что обыграли Ирландию. По сравнению с игрой с Португалией сегодня был совсем другой футбол: сумасшедшая самоотдача и хорошее исполнение. Сперцян очень хорошо сыграл, как и вратарь Чанчаревич. Сегодня все ребята бились! Ирландцы играют в силовой футбол в валлийском стиле. Поэтому мне импонировало, что сборная Армении не уступила в борьбе Ирландии. Я считаю, что у нашей сборной больше качественных футболистов, чем у Ирландии. Сегодня я доволен игрой!

Мне кажется, что в прошлом матче у футболистов сборной Армении был недонастрой, хотя как против Португалии можно недонастроиться? Все ребята думали, что они великие, но их приземлили. Если после игры с Португалией я был очень расстроен, сегодня рад. Если команда продолжит так же играть, может нормально сыграть и с Венгрией. А Португалия — немного другой уровень. Я помню, как играл в 1997 году против Португалии в Лиссабоне. Мы вели со счётом 1:0, но проиграли 1:3. Однако все болельщики на стадионе аплодировали нам, когда мы уходили со стадиона. А поражение дома португальцам со счётом 0:5 — ужас!» — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

