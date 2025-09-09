Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Армении Авалян: все футболисты бились с Ирландией — я доволен игрой

Экс-игрок сборной Армении Авалян: все футболисты бились с Ирландией — я доволен игрой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Армении Гарник Авалян поделился мнением о победе армянской национальной команды в матче отборочного турнира с Ирландией (2:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Армения
Окончен
2 : 1
Ирландия
1:0 Сперцян – 45+1'     2:0 Ранос – 51'     2:1 Фергюсон – 57'    

«Футболисты сборной Армении — молодцы, что обыграли Ирландию. По сравнению с игрой с Португалией сегодня был совсем другой футбол: сумасшедшая самоотдача и хорошее исполнение. Сперцян очень хорошо сыграл, как и вратарь Чанчаревич. Сегодня все ребята бились! Ирландцы играют в силовой футбол в валлийском стиле. Поэтому мне импонировало, что сборная Армении не уступила в борьбе Ирландии. Я считаю, что у нашей сборной больше качественных футболистов, чем у Ирландии. Сегодня я доволен игрой!

Мне кажется, что в прошлом матче у футболистов сборной Армении был недонастрой, хотя как против Португалии можно недонастроиться? Все ребята думали, что они великие, но их приземлили. Если после игры с Португалией я был очень расстроен, сегодня рад. Если команда продолжит так же играть, может нормально сыграть и с Венгрией. А Португалия — немного другой уровень. Я помню, как играл в 1997 году против Португалии в Лиссабоне. Мы вели со счётом 1:0, но проиграли 1:3. Однако все болельщики на стадионе аплодировали нам, когда мы уходили со стадиона. А поражение дома португальцам со счётом 0:5 — ужас!» — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Экс-нападающий сборной Армении Авалян: стыдно за игру с Португалией

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android