Шансы «Реала» на победу в Ла Лиге составляют 40,6% по версии CIES, «Барселоны» — 29,6%

Мадридский «Реал» является главным претендентом на победу в испанской Примере сезона-2025/2026 согласно версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Шансы «сливочных» на чемпионство оцениваются в 40,6%. Вероятность победы «Барселоны» составляет 29,6%.
Топ-5 главных претендентов на победу в Ла Лиге сезона-2025/2026 по версии CIES:
- «Реал» Мадрид — 40,6%;
- «Барселона» — 29,6%;
- «Атлетико» Мадрид — 22,1%;
- «Атлетик» — 3%;
- «Реал Сосьедад» — 1,5%.
После трёх туров чемпионата Испании «Реал» набрал девять очков и занимает первое место. «Барселона» заработала семь очков и располагается на четвёртой строчке. «Атлетико» с двумя очка занимает 17-е место.
