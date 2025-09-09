Шансы «Реала» на победу в Ла Лиге составляют 40,6% по версии CIES, «Барселоны» — 29,6%

Мадридский «Реал» является главным претендентом на победу в испанской Примере сезона-2025/2026 согласно версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Шансы «сливочных» на чемпионство оцениваются в 40,6%. Вероятность победы «Барселоны» составляет 29,6%.

Топ-5 главных претендентов на победу в Ла Лиге сезона-2025/2026 по версии CIES:

«Реал» Мадрид — 40,6%; «Барселона» — 29,6%; «Атлетико» Мадрид — 22,1%; «Атлетик» — 3%; «Реал Сосьедад» — 1,5%.

После трёх туров чемпионата Испании «Реал» набрал девять очков и занимает первое место. «Барселона» заработала семь очков и располагается на четвёртой строчке. «Атлетико» с двумя очка занимает 17-е место.

