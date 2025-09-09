Главный тренер сборной Украины Ребров прокомментировал ничью с Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвёл итоги матча с Азербайджаном (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026.

«Впечатление по игре? Не вышло выиграть, создавать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную соперника только в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Понимаю, что было тяжело с пятью защитниками.

Поле было очень тяжелым, чтобы создавать моменты. Соперник совсем иначе играл, не так, как с Исландией. Сыграли очень компактно, не оставляли никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, больше создавать моментов. К сожалению, не получилось.

Два пенальти сбили игру? Да, сбило, когда пенальти поставили нам. Но когда ставят пенальти на третьей минуте, я не думаю, что это что-то меняет в игре. Это решение арбитра, его проверяли VAR — не могу его комментировать. Я очень расстроен, что мы не выиграли, что не создали достаточно моментов. Болельщикам — терпения, ждать следующей игры, мы всё будем делать для победы», — сказал Ребров на пресс-конференции после матча.