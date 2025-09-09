Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Украины Ребров прокомментировал ничью с Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины Ребров прокомментировал ничью с Азербайджаном
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвёл итоги матча с Азербайджаном (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Судаков – 51'     1:1 Махмудов – 72'    

«Впечатление по игре? Не вышло выиграть, создавать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную соперника только в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Понимаю, что было тяжело с пятью защитниками.

Поле было очень тяжелым, чтобы создавать моменты. Соперник совсем иначе играл, не так, как с Исландией. Сыграли очень компактно, не оставляли никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, больше создавать моментов. К сожалению, не получилось.

Два пенальти сбили игру? Да, сбило, когда пенальти поставили нам. Но когда ставят пенальти на третьей минуте, я не думаю, что это что-то меняет в игре. Это решение арбитра, его проверяли VAR — не могу его комментировать. Я очень расстроен, что мы не выиграли, что не создали достаточно моментов. Болельщикам — терпения, ждать следующей игры, мы всё будем делать для победы», — сказал Ребров на пресс-конференции после матча.

Материалы по теме
Украина сыграла вничью с Азербайджаном в матче отбора ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android