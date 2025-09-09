Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Проклинали нас всю игру». В сборной Израиля раскритиковали поведение итальянских игроков

«Проклинали нас всю игру». В сборной Израиля раскритиковали поведение итальянских игроков
Комментарии

Защитник сборной Израиля Эли Даса прокомментировал конфликт с национальной командой Италии после матча команд в рамках европейской квалификации на чемпионат мира — 2026. Победу со счётом 5:4 в этой встрече одержали итальянцы.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 5
Италия
1:0 Локателли – 16'     1:1 Кин – 40'     2:1 Перец – 52'     2:2 Кин – 54'     2:3 Политано – 58'     2:4 Распадори – 81'     3:4 Бастони – 87'     4:4 Перец – 89'     4:5 Тонали – 90+1'    

«Началась перепалка, они были очень, очень эмоциональны. Они чувствовали, что у них не получается вести игру, а мы заслужили победу. И они попытались немного спровоцировать нас, но это часть футбола, и мы отошли», — приводит слова Дасы Sport5.

Помимо этого, футболисты израильской команды посетовали на то, что игроки итальянской сборной «проклинали их всю игру», отметив особую роль голкипера «Скуадра адзурра» Джанлуиджи Доннаруммы, который дразнил соперников.

