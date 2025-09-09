«Проклинали нас всю игру». В сборной Израиля раскритиковали поведение итальянских игроков

Защитник сборной Израиля Эли Даса прокомментировал конфликт с национальной командой Италии после матча команд в рамках европейской квалификации на чемпионат мира — 2026. Победу со счётом 5:4 в этой встрече одержали итальянцы.

«Началась перепалка, они были очень, очень эмоциональны. Они чувствовали, что у них не получается вести игру, а мы заслужили победу. И они попытались немного спровоцировать нас, но это часть футбола, и мы отошли», — приводит слова Дасы Sport5.

Помимо этого, футболисты израильской команды посетовали на то, что игроки итальянской сборной «проклинали их всю игру», отметив особую роль голкипера «Скуадра адзурра» Джанлуиджи Доннаруммы, который дразнил соперников.