Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны» — Cadena Ser

Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны» — Cadena Ser
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может принять участие в выборах президента «Барселоны». Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, не исключено, что экс-форвард каталонского клуба каким-либо образом может быть задействован в электоральной кампании. Отмечается, что с Месси уже связывались люди, близкие к «блаугране», но не Жоан Лапорта, действующий президент.

Также сообщается, что помощь с выборами может стать способом наладить отношения между Месси и «Барселоной», которые ухудшились после ухода аргентинца в 2021 году.

Месси находился в системе каталонского клуба с 2000 по 2021 год. За этот период аргентинец принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

