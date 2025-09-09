Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Онана был удивлён решением совладельца «МЮ» поддержать его уход из клуба — Daily Mail

Онана был удивлён решением совладельца «МЮ» поддержать его уход из клуба — Daily Mail
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф поддержал решение тренерского штаба команды отказаться от услуг вратаря Андре Онана в качестве основного голкипера манкунианцев. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, камерунский футболист, близкий к переходу в «Трабзонспор», был удивлён позицией Рэтклиффа.

Ранее СМИ сообщали, что Онана перейдёт в «Трабзонспор» на правах аренды.

В минувшем сезоне 29-летний Онана провёл 50 матчей во всех турнирах, из которых 11 завершил «на ноль». Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 25 млн.

